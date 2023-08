Vom Schein und Sein

In diesem Jahr waren wir zu einer großen Sommerparty hinterm Deich eingeladen. Unsere Freunde fahren Motorrad. Richtig schwere, mit blubbernden Motoren. Schon den ganzen Tag erhielten wir Videos aufs Handy vom Ankommen der Gäste aus Deutschland und Europa. Lange Bärte, Lederkutten, breite Schultern, tätowierte Arme. Harley Davidson Maschinen in Schwarz und Chrom, die ostfriesische Landstraßen auf der Suche nach Fischbrötchen abfuhren.

Ehrlich gesagt bin ich abends ganz vorsichtig auf Tuchfühlung gegangen. Ich habe den Belgier Jo kennengelernt, der in Spanien lebt und bei zwei belgischen Bands auf großen Konzerten singt, mit Tausenden von Menschen. In Ostfriesland hat er nur für uns gesungen. Kev ist in der britischen Armee mit seinem Bruder. Sie entschärfen alte deutsche Weltkriegsbomben, an die sich sonst keiner mehr rantraut. Es ist wichtig, sagt er, es rettet Leben. Nadine war lange Jahre bei der Bundeswehr. Jetzt fährt sie LKW für den Göttinger Bauhof. Begeistert erzählt sie, wie sie jedes Jahr für das Grünflächenamt viele Bäume pflanzt, richtig Große, die sie mit einem Bagger einsetzt. Und wie sie sich über die fachsimpelnden Passanten amüsiert, die es nicht fassen können, wenn die zierliche Frau das schwere Gerät zentimetergenau bedient. Oder Anja, die allein zwei Söhne großgezogen hat und stolz darauf ist, jetzt eine eigene Harley zu fahren. Helge entwickelt Hochleistungsprothesen für Unfall- oder Minenopfer. Am Ende der langen Lagerfeuernacht habe ich gestaunt über so viel liebe und engagierte Menschen. Auf dem Nachhauseweg habe ich zu meiner Frau gesagt: „Siehst du, die Bibel hat doch recht. Ein Mensch sieht nur, was vor Augen ist; Gott aber sieht das Herz an.“ (1.Sam.16,7)

Ulrich Hirndorf ist ev.-lutherischer Pastor und Studienleiter am Kloster Frenswegen

Karte

___

Gottesdienste in der Grafschaft: Termine im Überblick auf GN-Online