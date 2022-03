Vom Handeln, Teilen und Abgeben

Die Ukraine ist die Kornkammer Europas, das wissen wir. Allein 18 Millionen Tonnen Weizen werden jährlich exportiert. Aber wo jetzt Getreide wachsen sollte, zermahlen Panzerketten den Ackerboden.

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Der Wochenspruch zum kommenden Sonntag aus dem Johannesevangelium könnte nicht plastischer sein. So wie die Menschen in den belagerten Städten jetzt schon hungern, wird es weitergehen, wenn Ernten nicht verteilt, Getreide nicht wachsen und geerntet werden kann. Nun spricht Jesus im Wochenspruch aber von sich selbst. Er selbst musste sterben, um Frucht zu bringen. Er selbst ist das Brot für uns, das jetzt schon den Hunger nach Leben stillt. Wie kann uns das helfen? Wie kann es den Menschen in der Ukraine helfen? Indem wir ernstnehmen, dass wir selbst Frucht aus dem Weizenkorn Jesu sind. Dass wir handeln wie ein Lebensbrot, das andere stärkt.

Unsere lutherische Partnergemeinde in Krementschuk, 250 Kilometer westlich von Charkiv und 300 Kilometer südlich von Kiew ist zum Fluchthafen für viele Flüchtende geworden. Sie werden gespeist, versorgt, beherbergt und reisen dann schnell weiter gen Westen. Bischof Schwarz organisiert von dort Fluchtrouten aus Charkiv.

Unser Kirchenkreisjugenddienst ist momentan in Kooperation mit der polnischen Caritas in Radom. Bepackt mit 2,5 Tonnen Sanitätsmaterial, Schlafsäcken, Konserven und Brotbackmischungen. Christlicher Glaube lebt vom Handeln, Teilen, Abgeben.

Und was kann Nordhorn tun? Vieles organisiert der Staat, ja. Aber wir bilden diesen Staat, diese Gemeinschaft aller Individuen. Ob Christ oder nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kriegsgeschädigte hier ankommen werden. Meist Frauen mit ihren Kindern. Möglichst schnelle Einbettung in ein geregeltes, friedliches Leben sollte die Devise heißen.

Als Stiftung Kloster Frenswegen haben wir der Stadt angeboten, das Heuerhaus für kleine Familien vorzubereiten, auch die Herausnahme des Novizenflügels aus dem Belegungsplan wird überlegt. Wir wissen nicht, was kommt, aber dieses Kloster war immer ein (Schutz-)Ort für alle Menschen. Chorherren, Gäste, Kriegsgefangene, Flüchtlinge. Das wird auch dieses Mal so sein. Auch wenn wir gerade nur das Schlimmste sehen: Gottes Zusage gilt: „Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.“

Zeigen wir also gemeinsam in unserer Region, ob die Saat, die Jesus in uns gelegt hat, gut gewachsen ist und vielfältig Frucht bringen kann.

Ulrich Hirndorf, luth. Pastor am Kloster Frenswegen und Pressesprecher des ev.-luth. Kirchenkreises Emsland-Bentheim