Vielfältige Solidarität

Der Krieg in der Ukraine bewegt und besorgt die Menschen in der Grafschaft. Viele wollen den von Leid und Flucht Betroffenen helfen und haben in den vergangenen Tagen teils groß angelegte Spendenaktionen gestartet. Die ersten Transporte sind bereits im Krisengebiet eingetroffen.

Gedanken hat man sich auch in der „Wilsumer Stroate“ gemacht, die sich selbst „die verrückte Kneipe in Uelsen“ nennt. Die Frage nach Solidarität und Unterstützung hat das Team mit einem Blick auf sein Kerngeschäft beantwortet – und einen „Ukraine-Shot“ entwickelt. Der ist seit Freitag für 2,50 Euro zu haben. Einen Euro davon will die „Wilsumer Stroate“ an eine Hilfsorganisation spenden, die die Ukraine unterstützt.

Der Kurze, wie ein „Shot“ in der Grafschaft ja traditionell genannt wird, trägt die Farben der ukrainischen Flagge. Das Gelb unten im Glas stammt von einem Bananenlikör. Darauf wird ein Schluck „Blue Curaçao“ gekippt. Angereichert wird das Ganze mit Wodka.

Saufen für den Frieden? Ist Feiern in diesen Tagen das Richtige? Auch diese Frage hat man sich in Uelsen gestellt, heißt es auf der Facebook-Seite der Kneipe. Und die Antwort lautet: „Wir sagen ja!!! Wir hoffen, dass möglichst viele Gäste mit uns zusammen dieses Zeichen setzen. Für die Bürger und Bürgerinnen der Ukraine und auch für die tapfere russische Bevölkerung, die sich gegen das Vorgehen Putins auflehnt.“

Am ersten Wochenende hat das bereits gut geklappt: In der Spendenbüchse sind 184 Euro gelandet.