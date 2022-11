Viele Grüße

Heute ist der Tag der elektronischen Grußkarten. Er soll daran erinnern, anderen Menschen mal wieder eine Botschaft per E-Card zukommen zu lassen. Mal ehrlich: In der Masse an E-Mails und Whatsapp-Nachrichten gehen solche Grüße doch eher unter.

Gerade jetzt zur Weihnachtszeit kann es auch mal wieder schön sein, eine klassische Grußkarte zu verschicken. Schreiben Sie einfach analog eine Karte an einen besonderen Menschen: Vielleicht eine Regenbogen-Postkarte an FIFA-Präsident Gianni Infantino, eine „Du kommst aus dem Gefängnis frei“-Karte an Boris Becker oder einfach einen Gruß an die neue Frisur von Thomas Gottschalk. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.