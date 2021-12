Viel Licht für Weihnachten

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Besonders auffällig wird das in der Adventszeit. Von tanzenden Weihnachtsmännern, neonfarbenem Christbaumschmuck bis hin zu monochromen Adventskränzen findet sich für jedermann der richtige Schmuck zum Fest der Liebe.

In den hell erleuchteten Fenstern und Gärten meiner Nachbarn zeigen sich die verschiedensten Ergüsse dekorativer Kreativität. Nachbar Nummer eins hat auf seinem Gartenhäuschen leuchtende Rentiere drapiert, die so schnell blinken, dass sie bei so manchem Betrachter einen epileptischen Anfall auslösen könnten. Im Garten daneben werden allabendlich Schneeflocken an die Hauswand projiziert. Auch bei Nachbar Nummer drei blinkt es seit dem ersten Advent. Die Lichter im Fenster wechseln die Farbe, taktgleich mit der bunten Figur im Vorgarten.

Übertrumpft wird die Lichtershow der Nachbarschaft nur von den Weihnachts-Enthusiasten und Rekordhaltern aus Rinteln im Landkreis Schaumburg, die ihre Wohnung mit 444 Bäumen schmücken.