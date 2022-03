VfL-Coach Kohfeldt: Startelfplatz für Nmecha noch nicht klar

Der Einsatz von Nationalspieler Lukas Nmecha in der Startelf des VfL Wolfsburg beim Spiel gegen den SC Freiburg ist noch ungewiss. „Wir wollen ihn vor allen Dingen in der letzten Reha-Phase sauber heranführen, ihn da nicht zu früh überbelasten“, sagte Trainer Florian Kohfeldt bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Nmecha hatte am Wochenende sein Comeback beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin gegeben.

Abgesehen von Paulo Otavio und William, die weiterhin ausfielen, seien alle Spieler gesund und einsatzfähig, sagte Kohfeldt. Den erneuten Rückgriff auf eine Viererkette in der Defensive schloss er nicht aus. „Die Rückkehr von Maxence, zunächst mal in den Spieltagskader, heißt nicht automatisch, dass wir wieder zur Dreierkette zurückgehen.“ Wegen einer Roten Karte war der Abwehrspieler Maxence Lacroix für das Spiel gegen Union gesperrt gewesen. Daraufhin hatte der VfL die gewohnte Dreierkette in der Defensive gegen eine Viererkette getauscht. Auf das Spiel gegen den SC Freiburg blicke der VfL-Trainer mit Vorfreude. Auch wenn die Atmosphäre im Breisgau immer sehr freundlich sei, dürfe man die Badener aber nicht unterschätzen. Die Freiburger seien „ehrgeizig“ und „extrem fleißig“.