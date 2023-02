Trotzig und verstockt wie ein Kind

Schon als ich das Geschäft betrete, höre ich lautes Kindergeschrei. Noch kann ich nicht sehen, was es damit auf sich hat. Doch als ich um das nächste Regal herumbiege, sehe ich den kleinen Jungen auf dem Fußboden sitzen: die kleinen Hände zu Fäusten geballt, die Mundwinkel nach unten gezogen, das ganze Gesicht eine wütend trotzige Maske. „Nein, nein, nein, ich will aber nicht“, schreit er immer wieder laut. Seine Mutter redet leise und begütigend auf ihn ein. Bisher offensichtlich ohne Erfolg. Die Arme, denke ich, und gehe schnell weiter. Das habe ich zum Glück hinter mir. Meine Kinder sind inzwischen schon erwachsen und längst aus diesem Alter raus.

Doch sind wir Erwachsenen wirklich aus dem Trotz-Alter heraus? Ich muss gestehen, dass ich mich hin und wieder dabei ertappe, wie ich trotzig auf etwas beharre, obwohl ich eigentlich weiß, dass es unvernünftig ist.

Da ist vielleicht ein Streit mit einer guten Freundin. Ich bin nicht bereit einzulenken. Immerhin fühle ich mich im Recht und schließlich habe ja nicht ich angefangen …

Da fahre ich mit dem Auto das kurze Stück bis zum Bäcker, nur, weil es gerade regnet. Dabei wäre es für meine Kondition und für die Umwelt viel besser, ich würde mit dem Fahrrad fahren. Aber schließlich gibt es ja so viele andere, die das auch so machen …

Manchmal täte es mir ganz gut, mehr auf Gottes Stimme zu hören. Gott hat einen viel besseren Überblick, einen besseren Weitblick als ich. Er weiß genau, worauf ich achten müsste, damit die Beziehung zu meinen Mitmenschen gelingt. Er hat uns Menschen gute Maßstäbe an die Hand gegeben für ein friedliches Miteinander, für einen ehrfürchtigen Umgang mit seiner Schöpfung. Doch all zu oft bin ich trotzig, verstockt, wie ein kleines Kind. Dann denke ich: Ich bin alt genug und weiß selbst, was gut für mich ist. Doch immer wieder falle ich auf die Nase und merke, dass ich mir mit meinem Trotz keinen Gefallen tue.

In der Bibel heißt es an einer Stelle: Heute, wenn ihr seine (Gottes) Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Gott versucht immer wieder, einen Draht zu meinem verstockten Herzen zu bekommen. Es wäre besser für mich, auf ihn zu hören und seine Stimme nicht wegzudrücken, wie einen lästigen Handy-Anruf. Gott sucht den Kontakt zu mir, weil er mich lieb hat. Er will mir dabei helfen, dass mein Leben gelingt. Ist das nicht ein tolles Angebot?

Elke Hasting ist Pastorin der Herrnhuter Brüdergemeine in Neugnadenfeld

