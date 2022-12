Verknobelt

Heute Abend rollen in der Nordhorner Innenstadt die Würfel: Es wird geknobelt! Mal schauen, ob ich mich auch ins Getümmel stürzen werde und vielleicht mit einer süßen Torte im Arm den Heimweg antreten darf.

Am Samstagabend habe ich mich jedenfalls schon mal ein bisschen auf das traditionelle Grafschafter Glücksspiel rund um den Nikolaustag vorbereitet: Ich habe mit ein paar Kollegen den Weihnachtsmarkt in Bad Bentheim besucht. Natürlich hatte ich mir einige Ein- und Zwei-Euro-Münzen in die Hosentasche gesteckt. Zum Einsatz kam dieser Einsatz aber leider nicht: Ich bin einfach nicht bis zu einem der Tische vorgedrungen. Meine Güte, war das voll da! Ich war ja schon heilfroh, überhaupt meine Kollegen zu finden. Sie waren etwas früher eingetroffen und hatten es tatsächlich schon geschafft, die drei Würfel rollen zu lassen.

Das Glück war dabei vor allem Jonas Schönrock hold. Denn als leidenschaftlicher Genießer von Fleischspezialitäten aller Art profitierte er davon, dass ausgerechnet die Vegetarierin Vivienne Kraus bei ihrem Einsatz wohl nicht ganz genau hingeschaut hatte – und aus Versehen einen Beutel voll mit Würsten gewann. Darauf erst mal einen Glühwein!