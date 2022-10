Verkehrte Rollen

„Vivienne, wir haben uns ausgesperrt. Kannst du uns den Ersatzschlüssel bringen?“ Mit diesen Worten hat mich am Sonntagabend meine Mutter am Telefon begrüßt. Denn kaum hat auch meine jüngste Schwester das Elternhaus zum Studieren verlassen, scheinen sich meine Eltern noch nicht ganz an das leere Nest gewöhnt zu haben. Schließlich war bisher immer jemand zu Hause, um die Tür zu öffnen. Gut, dass ich nur ein paar Autominuten entfernt wohne und den elterlichen Hausschlüssel immer griffbereit habe.

Mit dem Schlüssel in der Hand habe ich meine Eltern dann vor der eigenen Haustür empfangen und mich an die vielen Momente erinnert, in denen Mama und Papa mir in meinen Teenager-Jahren mit vergessenen Brotdosen, Sporttaschen oder Portemonnaies hinterhergefahren sind. Da werde ich doch gerne zum privaten Schlüsseldienst.