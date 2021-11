Auch wenn man reich an Lebenserfahrung ist, so hält der Alltag doch immer mal kleine Überraschungen bereit. Eine solche erlebte ich unlängst bei der Post. Bei der Aufgabe eines Briefes ließ ich den Mann hinter dem Schalter in unserer lockeren Plauderei wissen, dass ich einen Geldschein in den Umschlag gesteckt habe. Der Adressat hätte schließlich Grund zum Feiern. Der Postmitarbeiter wechselte abrupt in eine sachlich-ernste Tonlage und sagte: „Das ist verboten.“ Bargeld dürfe so nicht verschickt werden, machte er klar, nahm meinen Brief aber trotzdem an. Er drückte wohl ein Auge zu, folgerte ich.

Ich informierte mich natürlich und staunte nicht schlecht: Nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Post ist die Beförderung von Sendungen, die Bargeld, Edelmetalle, Schmuck oder sonstige Wertsachen enthalten, „ausgeschlossen“. Eine Ausnahme ist der Versand von Bargeld bis zum Wert von 100 Euro, sofern die Versandart „Einschreiben Wert“ gewählt wird. Das kostet natürlich extra Porto. Dafür hat der Kunde aber einen Haftungsanspruch, falls etwas schiefgeht beim Versand und das Geld nicht ankommt. Er bekommt einen Einlieferungsbeleg in der Filiale, eine schriftliche Empfangsbestätigung des Empfängers und kann die Sendung bis zum Empfänger verfolgen.

Mein „verbotener“ Brief ist gut angekommen, auch im übertragenen Sinn. Ich werde aber künftig die richtige Versandart wählen und den Einschreiben-Aufschlag bezahlen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.