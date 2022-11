Heißen Sie auch Martin? Dann kann ich nur herzlichen Glückwunsch sagen, schließlich ist heute Ihr Namenstag. Mir ist dieser Tag nicht so wichtig, ich muss am 11. November aber immer an meine verstorbene Oma Wilhelmine denken, die am Martinstag immer mal wieder gerne auf Plattdeutsch sagte: „Vandage ist Martin.“ Solche kleinen Anekdoten oder Erlebnisse halten die Erinnerungen an Verstorbene wach. Bei meiner Großmutter ist es neben dem Namenstag auch der Kosename, mit dem sie mich als Kind immer angesprochen hat. Ja, ja – ich weiß schon: Den würden Sie jetzt gerne erfahren. Dieses Geheimnis bleibt aber in der Familie.

Ein geflügeltes Wort hat auch Oma Mina, die Großmutter meiner Frau, in unsere Familie gebracht. Wenn Enkelin Daniela in Emlichheim einst zum Volleyball aufbrach, dann gab ihr die Oma gerne noch einen ziemlich wichtigen Auftrag mit auf den Weg: „Schieß noch ein paar Tore!“ Den Wunsch konnte ihr die Volleyballerin naturgemäß nicht erfüllen. Oma Minas Spruch begleitet aber auch unseren Nachwuchs noch heute mit zu den Spielen im Handball und Fußball, denn auch da heißt es bei der Verabschiedung regelmäßig: „Schieß noch ein paar Tore!“