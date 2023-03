Unterstützung versprochen

Was für ein herrlicher Anblick: Unser Nudelhändler auf dem Wochenmarkt hatte seinen Verkaufswagen zum Abschied seiner Kollegin mit einer blau-weißen Girlande geschmückt. Die Farbkombination hatte eine doppelte Symbolik. Zum einen sind es die Vereinsfarben des Fußballvereins, den die Kollegin und ich im Herzen tragen, und zum anderen finden sie sich in der bayrischen Landesfahne. Und da unser Händler ein gebürtiger Bayer ist, passte es auch für ihn. Sein Fußball-Herz schlägt, dies sei bei seiner Herkunft entschuldigt, für den FC Bayern. Im Wissen um meine Sympathie für die Blau-Weißen aus Gelsenkirchen hatte er die Girlande ein paar Tage länger hängen lassen, um mir eine Freude zu machen, weil am gleichen Tag das Derby zwischen dem FC Schalke und dem Ruhrgebietsrivalen stattfand, dessen Namen wahre Fans nicht aussprechen oder schreiben. Außerdem versicherte er mir seine Unterstützung, standen die Schwarz-Gelben und seine Bayern doch an diesem Tag noch punktgleich an der Tabellenspitze. Das sollte sich an diesem Abend dank der aufopferungsvoll kämpfenden Schalker ändern. Die Wiedersehensfreude erhielt aber nach der Niederlage der Bayern im nächsten Spiel und deren Abrutschen auf den zweiten Platz einen herben Dämpfer. Wegen der netten Geste versprach ich, den Süddeutschen beim anstehenden Spitzenspiel gegen die Kicker aus der Bierstadt die Daumen zu drücken. Was macht man nicht alles, wenn Menschen einem freundlich begegnen?