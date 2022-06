Unsinnige Kriegsdebatten

Stellen Sie sich bitte einmal vor, dass eines Tages eine Person vor Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus steht und einfach einen Teil der Räume für sich fordert, ohne dazu einen Anspruch zu haben. Die normalste Reaktion wäre doch sicher, diese Person der Haus- oder Wohnungstür zu verweisen oder sich in anderer Form zu wehren.

Ähnlich gelagert ist auch der Krieg in der Ukraine, nur mit dem Unterschied, dass in diesem Fall der Eindringling schon längst mit Waffengewalt die Türschwelle übertreten hat. Erschreckend mutet es bei zahlreichen Diskussionen um dieses Thema an, dass vielfach gefordert wird, dem Eindringling seine grundlosen Ansprüche zuzugestehen, weil die Behauptung im Raume steht, dass er doch Ansprüche auf einen Teil fremden Eigentums habe, weil er früher Besitzer davon war. Damit nicht genug, wird dem Bedrohten auch noch dazu geraten, mit dem Eindringling in Verhandlungen zu gehen, um einer weiteren kriegerischen Eskalation Einhalt zu gebieten. Und dann wird dem Bedrohten auch noch unterstellt, dass er selbst eine Teilschuld an der kriegerischen Situation habe.

Bei Diskussionen dieser Art zweifle ich langsam aber sicher am gesunden Menschenverstand. Oder gibt es schleichend einen Orwellschen Neusprech (Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke etc.) wie in seinem Roman „1984“, in dem eine überwachte Gesellschaft ohne jegliche Gedankenfreiheit geschildert wird, in der Tatsachen ins Gegenteil verkehrt werden?