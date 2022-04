Ungewöhnliche Fortbewegungsmittel

In Anbetracht der gestiegenen Spritpreise ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen sich Gedanken über alternative Fortbewegungsmittel machen und sich bemühen, das Auto nun häufiger stehen zu lassen. Dennoch war ich etwas verwundert, als ich eines Mittags wieder auf den Verlags-Parkplatz einbiegen wollte, auf dem ich fast immer parke, dann aber feststellen musste, dass dieser Parkplatz bereits besetzt war. Durch einen Einkaufswagen. Der parkte dort inmitten der Autos, als wäre es das selbstverständlichste der Welt. Über die Woche wechselte der Einkaufswagen mehrfach seinen Platz, fast jeden Morgen und nach jeder Mittagspause befand er sich an einem anderen Ort - aber immer fein säuberlich und gerade eingeparkt. Die Vorstellung, dass sich womöglich jeden Morgen jemand in seinen Einkaufswagen setzt und darin zur Arbeit schieben lässt, hatte durchaus etwas Unterhaltsames. Leider konnte ich das aber nie beobachten. Inzwischen ist der Einkaufswagen wieder verschwunden. Stattdessen parkte dann aber ein Rasenmäher zwischen den Fahrrädern. Ich bin schon gespannt, welche ungewöhnlichen Gefährte mir in dieser Woche begegnen.