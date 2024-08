Der August ist für viele junge Menschen ein aufregender und spannender Monat. Ein neues Schuljahr, Ausbildungsjahr, das Freiwillige Soziale Jahr, der Bundesfreiwilligendienst oder eine neue Arbeitsstelle beginnen. Jedes Einzelne hält neue Erfahrungen, Erlebnisse und Lernmöglichkeiten bereit.

An diesem Wochenende beginnt für einige Kinder in der Grafschaft ein neuer Lebensabschnitt. Sie wechseln vom Kindergarten in die Grundschule. Voller Vorfreude und Neugier werden sie eingeschult. Sie sind bereit, vieles bisher Unbekanntes zu erlernen. Sie öffnen ihre Ohren und ihr Herz für etwas Neues in ihrem Leben.

Im Sonntagsevangelium hören wir einem Gespräch zwischen Jesus und einer Volksmenge zu. Jesus antwortet dort den Menschen: „Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen.“ (Joh 6,45). Jesus spricht hier von Gott als Lehrer und die Aussicht, dass alle Menschen Schülerinnen und Schüler von ihm werden können und seine Liebe und sein Vertrauen erfahren dürfen. Was und wie Gott uns lehren möchte, erfahren wir durch Jesus selbst. Durch ihn dürfen wir von Gott hören und lernen. Alle, die den Worten Jesu lauschen und ihnen mit einem offenen Herzen begegnen, lernen von Gott.

Wie die Erstklässlerinnen und Erstklässler den Lehrkräften gespannt zuhören, so lasst auch uns neugierig den Worten Jesu horchen. Nutzen wir die Chance, Lernende von Gott sein zu dürfen, seine Nähe und Vertrauen zu erfahren und mit einem ermutigten Start den neuen Situationen zu begegnen.

Alina Stephan ist Gemeindereferentin in der Stadtpfarrei St. Augustinus Nordhorn.

___

