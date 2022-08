Umzugshelfer für IOS und Android

Für Umzüge von einem iPhone auf ein Android-Smartphone stellt Google jetzt das Tool „Switch to Android“ in Apples App Store bereit. Damit lassen sich beispielsweise Fotos, Videos, Nachrichten, Kontakte und Termine auf ein neues Android-Gerät übertragen. Auch kostenlose Anwendungen aus dem App-Store sollen ihren Weg aufs neue Android-Telefon finden, wenn die Verbindung über ein Lightning-auf-USB-C-Kabel läuft. Zudem gibt die App Wechsel- und Einrichtungs-Tipps wie etwa den Hinweis, iMessage zu deaktivieren, damit SMS an die eigene Handynummer nach dem Wechsel nicht ins Leere laufen.

Vom iPhone zu allen Android-12-Smartphones

Seit Neuestem lassen sich die Übertragungsfunktionen hin zu jedem Smartphone mit Android 12 nutzen. Bislang konnte mit „Switch to Android“ nur von iPhones hin zu Googles eigenen Pixel-Smartphones übertragen werden. Die Verbindung läuft alternativ auch über WLAN. Eine Anleitung führt dann Schritt für Schritt durch die Übertragung der Daten. Natürlich hat auch Apple ein Werkzeug parat, dass sich wechselwillige Android-Nutzerinnen und -Nutzer aus dem Google Play Store herunterladen können, um mit ihren Daten auf ein neues iPhone zu wechseln. „Auf iOS übertragen“ nennt sich die App, die als Übertragungsweg für die Daten eine WLAN-Verbindung zwischen den Geräten etabliert.

Von Android-Smartphone zu iPhones

Bisher konnten vor allem Fotos und Videos, Kontakte, Termine, Nachrichten und bestimmte Einstellungen übertragen werden. Whatsapp kommt mittlerweile als weitere Option dazu. Seit Kurzem ist auch der Transfer des kompletten Whatsapp-Chatverlaufs möglich - vorausgesetzt der Nutzer behält beim Gerätewechsel dieselbe Telefonnummer.

Kostenlose Apps, die auf dem Android-Gerät installiert sind, lädt die Übertragungs-App automatisch aus Apples Apps Store herunter und installiert sie, wenn sie verfügbar sind. Daten aus den Apps sollen auch übertragen werden können. Vom „Auf iOS übertragen“ unterstützt werden Geräte, die mindestens Android 5 (Lollipop) installiert haben. dpa