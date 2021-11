Umgeleitet

Trotz vielfältiger Kommunikationsmöglichkeiten ist das mit der Kommunikation nicht immer so ganz einfach. Während ich privat das Telefon meist meide und stattdessen auf schriftliche Kommunikation per „WhatsApp“ setze, so bringt mein Beruf es mit sich, dass ich für Recherchen häufiger mal zum Hörer greifen darf. Den richtigen Ansprechpartner zu finden, ist nicht immer so leicht und denjenigen dann auch noch an die Strippe zu bekommen, erst recht nicht. Kürzlich rief ich einen Fachmann zwecks einer Frage an. Er leitete mich an seine Presseabteilung weiter mit dem Verweis, diese könnten mir besser Auskunft geben. Die Presseabteilung wiederum bat mich dann um eine schriftliche Anfrage, um diese dann dem zuvor angerufenen Experten vorlegen zu können – der würde das viel besser beantworten. Es geht eben nichts über direkte Kommunikation.