Ukrainischer Verein: Angriff Russlands ist «unglaublich»

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat schwere Sorgen und Entsetzen bei Ukrainern in Niedersachsen ausgelöst. Es sei «unglaublich», man verurteile den russischen Angriff, sagte eine Vertreterin des Ukrainischen Vereins in Niedersachsen der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Es sei schlimm nicht nur für die Ukraine, sondern für ganz Europa, das «scharf reagieren» müsse. Werde die Ukraine nicht mit Waffen unterstützt, dann werde Europa das bereuen: «Dann geht der Krieg weiter.»

Sie warnte, der russische Präsident Wladimir Putin werde sich mit der Ukraine nicht zufrieden geben, auch andere Länder könnten überfallen werden. Der Einmarsch werde Menschen zur Flucht aus der Ukraine treiben: «Manche werden flüchten - wenn sie die Möglichkeit haben.»