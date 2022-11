„Uelsen“ im Al-Bayt

„Air Bäron“ hat sicher jeder Fußballfan schon einmal gesehen, auch „Halle/S.“, „Adler Bretten“ oder „Spenge“ haben längst eine gewisse Berühmtheit erlangt. Seit vielen Jahren hängen Banner mit diesen Schriftzügen bei nahezu jedem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft im Stadion, bei Welt- und Europameisterschaften sind sie oft sogar auch bei Partien ohne Beteiligung von Neuer und Co. zu finden. Aber „Uelsen“? Diese Zaunfahne war zumindest mir noch nie aufgefallen.

Am Sonntag hing das kleine Banner beim WM-Kick gegen Spanien prominent platziert im Al-Bayt-Stadion an der Betonwand, leicht versetzt hinter dem rechten Tor. Hat sich tatsächlich eine Gruppe aus der Niedergrafschaft nach Katar aufgemacht? Anruf bei den Fußballverantwortlichen des SV Olympia: Nein, vom Uelser Verein ist nach allgemeiner Einschätzung keiner vor Ort. Das „Uelsen“-Banner sei aber vielen aufgefallen und vor den Fernsehgeräten bzw. in diversen WhatsApp-Gruppen durchaus ein Thema gewesen.

Ein Kollege weiß schließlich Bescheid: Die Fahne gehört Stephan Schröder. Ein lfahrer im Fußball, außerdem Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft. Eine schnelle Google-Suche ergibt, dass Schröder offenbar in Lilienthal bei Bremen heimisch geworden ist, er stammt aber aus Uelsen und hat als Jugendlicher selbst auch beim SV Olympia gekickt. Sollten Sie aus Uelsen kommen und morgen Fußball gucken: Schauen Sie doch mal etwas genauer hin – vielleicht entdecken sie nicht nur das Banner, sondern finden auch Ihren früheren Schul- oder Vereinskollegen auf der Tribüne.