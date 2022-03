Überraschung im Strandkorb

Das schöne Wetter in den vergangenen Tagen hat die Grafschafter in Scharen auf die Wald-, Feld-, Wander-, Spazier- und Radwege, aber vor allem auch in die Gärten gelockt. Die ersten Liegestühle wurden aufgestellt, Blumentöpfe arrangiert, Beete aufgehübscht und dem Winter wurde der Kehraus bereitet.

Die Nachbarin hatte gar den Strandkorb bereits wieder in Position gebracht, als ihr beim Abnehmen der Wetterschutzhülle eine seltsame Verpackung ins Auge fiel: ein Päckchen, an sie adressiert. Der Inhalt: eine Blechschachtel mit süßem Inhalt. Der Postbote, der das gemütliche Sitzmöbel im Sommer gerne als Ablageort für sperrige Lieferungen nutzt, hatte scheinbar auch in der kälteren Jahreszeit das warme Plätzchen für eine geeignete Zwischenlagerung der größeren Postsendungen auserkoren. Und so kam es, dass die Printen – eigentlich als Weihnachtspräsent gedacht – ihre Haltbarkeit bis kurz vor Ostern unter Beweis stellen mussten.

„Schokolade geht einfach immer“, entschied die Finderin nach der ersten Geschmacksprobe: „Egal, unter welchen jahreszeitlichen Bedingungen.“