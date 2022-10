Überraschung im Kleiderschrank

Jetzt ist es draußen doch wieder frisch geworden. Zeit, die Garderobe der kühleren Jahreszeit anzupassen. Ich krame also neulich meinen Mantel hervor, der den warmen Sommer über im Schrank verharrte. Gedankenblitz: Im vergangenen Jahr hatte ich doch in meiner Winterjacke noch einen 5-Euro-Schein wiedergefunden. Ein willkommenes Geschenk zur kalten Jahreszeit! Vorfreude macht sich in mir breit. Ob ich wohl wieder etwas Vergessenes in meiner Tasche finde? Gespannt schiebe ich meine Hand in die Jackentasche. Mit den Fingerspitzen berühre ich etwas Weiches, greife es und ziehe es heraus. Eine alte FFP2-Maske kommt zum Vorschein und weckt damit meine Erinnerungen an den vergangenen Corona-Herbst. Nun, ein 5-Euro-Schein wäre mir lieber gewesen.