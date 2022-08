Überraschendes Ende

Das hat so wohl niemand kommen sehen: Bis zur 89. Minute stand am Samstag alles im Zeichen von gelb-schwarz. Der Dortmunder Signal-Iduna-Park war ausverkauft, die Stimmung verschaffte mir Gänsehaut. Zu viert hatte es uns ins Stadion verschlagen, zwei Herzen schlugen für SV Werder Bremen, zwei für Borussia Dortmund. Gemeinsam verfolgten wir fieberhaft das Geschehen auf dem Rasen und bissen genüsslich in unsere Stadionwurst.

Zwei Tore fielen, die Dortmunder jubelten bereits siegessicher. Kurz vor der 90. Minute überlegten wir schon laut: Wäre es für unsere Heimfahrt nicht schöner, wenn die Bremer nicht wenigstens ein Tor schießen? Doch es kam ganz anders: Nach der 89. Minute fielen noch drei Tore für die Mannschaft in den lachsfarbenen Trikots. Egal, auf welcher Fanseite man steht, zweifelsohne lässt sich sagen: Das war ein spannendes Spiel!

Auf dem Heimweg wurde das Spiel natürlich heiß diskutiert. Dann brummte mein Handy. Ein Werder-Fan, der ebenfalls im Stadion mit seinem Sohnemann war, meldete sich: „Rate mal, wer in der 88. Minute gefahren ist?“ Mein Kumpel hatte einfach drei Tore verpasst! Wie bitter. Um das absehbare Verkehrschaos zu umgehen, wollten sie sich lieber etwas früher auf den Heimweg in die Grafschaft begeben...

Und was ist nun die Moral von der Geschicht? Man sollte nie die Hoffnung aufgeben – gerade als Fußballfan nicht!