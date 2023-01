Übergänge gibt es viele

Was für ein wunderschönes Naturschauspiel: die Morgen- oder die Abenddämmerung, der Übergang ins Dunkle der Nacht. Oder die Übergänge im Jahresverlauf beim Wechsel der Jahreszeiten – manchmal sanft, manchmal abrupt, wenn eisiger Frost sich über die Felder legt wie im vergangenen Jahr.

Übergänge gibt es auch in unserem Leben: von der Kindheit zur Jugend und dann ins Erwachsenenalter, vom Kindergarten zur Grundschule, dann zur weiterführenden Schule, vielleicht Abitur. Und dann das große Rätselraten: Studium oder Berufsausbildung oder doch erst jobben oder ein Soziales Jahr? Wer die Wahl hat, hat die Qual! Es ist oft gar nicht so leicht, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn – wie jetzt bei einigen Auszubildenden – die dreieinhalb Jahre absolviert sind, ist es wieder ein Tauziehen: Gibt es ein Übernahme-Angebot? Oder doch den Techniker oder Meister machen? Oder lieber gleich ein Studium?

Übergänge sind manchmal schleichend, fast unmerklich: vom Gesundsein zur Krankheit. Wenn es auffällt, ist es oft schon zu spät. Aus dem Berufsleben auszuscheiden und in den Ruhestand einzutreten: Das kann geplant sein oder unvorhergesehen, wie zum Beispiel durch einen Unfall, Verlust des Arbeitsplatzes, Erkrankung von Familienangehörigen. Und schließlich der wohl letzte Übergang: vom Leben in den Tod hinüberzugehen. Wie schaffen die Sterbenden das?

Übergänge sind oft Umbrüche. Es geht nicht mehr so weiter wie sonst. Das merkte auch Jakob, als er kurz vor seiner Wiederbegegnung mit seinem Bruder Esau am Fluss Jabbok war und mit Gott kämpfte. Dieser hatte ihn in der Gestalt eines Mannes in einen Kampf verwickelt. Keiner von beiden wollte nachgeben. Und so dauerte der Kampf bis zum nächsten Morgen. Der Fremde schlug Jakob auf die Hüfte – und damit war der Kampf entschieden: Das lange und zähe Ringen war vorbei. Kein Unentschieden. Sondern eine klare Sache: Jakob war für sein Leben gezeichnet – er hinkte. Das war sichtbar – für alle. Sein Gegner forderte: „Lass mich los!“ Aber Jakob erwiderte: „Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest!“ Der Fremde erfüllte ihm seine Bitte: „Du sollst Israel heißen! Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt.“ Und er segnete ihn.

Mich lässt diese Geschichte aus dem Alten Testament nicht mehr los. Geheimnisvoll und doch auch unheimlich – so mitten in der Nacht, unangekündigt auf einen Gegner zu treffen, der Jakob herausforderte. Könnte der Mensch neben mir, könnte auch ich mal „Jakob“ sein? Gott sorgt schon für turbulente Überraschungen. Er mischt sich ein, zeichnet und segnet fürs Leben.

Erika Müller ist Vakanz-Vertreterin in der ev.-ref. Kirchengemeinde Hoogstede

