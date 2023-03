Über die Niederungen der Bundesliga

„Sagt dir der Name Josha Vagnoman etwas?“, frage ich nach der Lektüre eines Artikels über ein bevorstehendes Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft den mir gegenübersitzenden Kollegen, und prompt kommt die Antwort: „Ja, der spielt beim Tabellenletzten VfB Stuttgart.“ Dann setzt er, seine Aussage deutlich einschränkend, mit folgender Information fort: „Eigentlich ist Spielen zu viel gesagt. Er sitzt seit einigen Wochen auf der Ersatzbank.“

Dass Bundestrainer Hansi Flick in seiner unermesslichen Weisheit auf diesen Spieler gekommen ist, wird seine Gründe haben. Das ist auch gar nicht das Thema. Was mich eher umtreibt: Dass ich trotz einer gewissen Fluktuation bei der Auswahl der Spieler für die Fußballnationalmannschaft sonst eigentlich weiß, um wen es sich handelt.

Nach reiflicher Überlegung habe ich aber verstanden, woran es liegt, dass mir der Name Josha Vagnoman nichts sagt, meinem Kollegen aber schon: Während meine Lieblingsmannschaft in der Bundesliga seit Jahren Meistertitel auf Meistertitel häuft, bewegt sich die vom Kollegen favorisierte Elf im Tabellenkeller, ebenso wie der VfB Stuttgart. Da entsteht unvermeidlich eine gewisse Nähe, und da ist es natürlich für den Fan von Interesse zu wissen, wer beim Kampf gegen den Abstieg so alles mitspielt beziehungsweise auf der Ersatzbank vor sich hindümpelt.

Um in diesem Thema drin zu bleiben, bedarf es noch eines genaueren Blickes nach unten.