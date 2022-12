„Tschüss, grauer Lappen“

Es ist unvermeidlich: Ich muss dich, alter Führerschein, gegen eine charakterlose Scheckkarte tauschen. Grauer Lappen, du hast mich auf einem langen Weg, auf dem wir viel gemeinsam erlebt haben, treu begleitet.

In den ersten Jahren unseres Zusammenseins hast du mir Freiheit geschenkt. Du und ich, wir haben die unsichtbaren Mauern meiner kleinen Heimatstadt hinter uns gelassen. Du hast mir geholfen, meinen Horizont zu erweitern. Mit dir vergrößerte sich mein Lebens- und Erfahrungsraum scheinbar unendlich. Ziele, die in weiter Ferne lagen, waren auf einmal so nah. London, Paris, Oslo, Highway No. 1: Zusammen haben wir alles erkundet und dabei manches Abenteuer überstanden. Ein paar Mal musste ich dich den Beamten in Grün, heute tragen sie Blau, vorzeigen. Aber immer sind wir zusammengeblieben. Du hast mich finanziell bluten lassen, wenn rote Blitzlichter Fotos von mir gemacht haben. Auf das nächste Motiv warte ich.

Aus dir lacht ein junger Mann mit lockigem Haar in Vorfreude, Auto fahren zu dürfen. Deinen Nachfolger schmückt ein Foto eines gealterten Mannes, dessen Haarfarbe sich deinem Grundton angeglichen hat. Und Lachen ist verboten: wegen der biometrischen Maße. Nicht zuletzt hast du mir die in meinem Beruf geforderte Mobilität ermöglicht. Wenn du bald deine Schuldigkeit getan und deine Gültigkeit verloren hast, wirst du mein treuer Freund bleiben und einen Ehrenplatz in meinen persönlichen Erinnerungen behalten. Den hast du dir verdient, grauer Lappen. Danke für alles.