Trends im Jahre 2022 bei der Ausbildung

Nordhorn Seit Anfang 2020 hat das Coronavirus die Welt fest im Griff, insbesondere das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben hat sich dadurch stark verändert.

Lockdown, Kurzarbeit und weitere Einschränkungen im Berufsleben ziehen nicht spurlos an der wirtschaftlichen Entwicklung vorbei. Beeinflussen die Veränderungen durch die Corona-Krise die Wahl der Ausbildungsplätze? Ist anhand dieser Folgen vielleicht sogar ein Wandel an beliebten Ausbildungsberufen für das Jahr 2022 erkennbar?

Jugendliche suchen nach Ausbildungsalternativen

Nicht nur Unternehmen haben mit den Folgen der Krise zu kämpfen, auch junge Arbeits- und Ausbildungssuchende. Viele Unternehmen müssen ihren Arbeitsalltag stark ändern und einschränken, dadurch rücken freie Lehrstellen wohl eher in den Hintergrund. Die betrieblichen Ausbildungsplätze sind in der Regel verringert.

Dennoch wirken sich die Corona-Pandemie und dessen Einschränkungen auf die Ausbildungswahl von Jugendlichen positiv aus: studienberechtigte Jugendliche schauen sich nach Alternativen um und ziehen eine duale Ausbildung einem Studium vor. Vor der Pandemie entwickelte sich unter den jungen Menschen mit höheren Schulabschlüssen ein Trend hin zum Studium und weg von einer klassischen Berufsausbildung in einem Betrieb. Durch die coronabedingten Einschränkungen ist ein Wandel erkennbar. Der Ausbildungsmarkt 2019/2020 zeigt, dass es immer noch mehr gemeldete Ausbildungsstellen als Bewerber/innen gibt. Die Bewerberzahl im Ausbildungsjahr 2020/2021 brach nach Angaben der Behörden im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent ein.

Dass die Zahl der gemeldeten Bewerber/innen deutlich gesunken ist, kann damit zusammenhängen, dass viele Ausbildungssuchende nicht mehr zwingend einen Ausbildungsplatz über eine lokale Ausbildungsvermittlung suchen und die Schulentlassungszahlen rückläufig waren.

Top 10 der Ausbildungsberufe 2022

Das Ausbildungsportal ausbildungsstellen.de bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich rund um das Thema Ausbildung zu informieren und online nach freien Ausbildungsplätzen zu suchen. Immer mehr Ausbildungssuchende nutzen das Internet, um die passende Ausbildung zu finden. Anhand der Häufigkeit von Suchanfragen auf ausbildungsstellen.de nach Ausbildungsplätzen konnte ein Top-10-Ranking für die beliebtesten Ausbildungsberufe 2022 erstellt werden.

Bei den Ausbildungsberufen 2022 lässt sich erkennen, dass die Top 10 in den letzten Jahren relativ konstant ist. Ausbildungsberufe in der medizinischen Assistenz und Kfz-Technik sind am meisten gefragt. Es lässt sich festhalten, dass sich, abgesehen von einzelnen kleinen Veränderungen, im Ranking für 2022 im Vergleich zum Vorjahr keine signifikanten Änderungen zeigen, trotz der Einflüsse durch Corona.

Top-10 Ausbildungsberufe im Überblick

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Industriekaufmann/-frau

Verkäufer/in

Fachkraft Lagerlogistik

Medizinische/r Fachangestellte/r

Kfz Mechatroniker – PKW-Technik

Industriemechaniker

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r