Treckerfahrer stirbt nach Unfall mit Lkw

Ein 58 Jahre alter Treckerfahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 79 zwischen den Ortschaften Roklum und Mattierzoll im Landkreis Wolfenbüttel ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 51-jähriger Fahrer eines Lkw am Donnerstag nahezu ungebremst auf den in gleicher Richtung fahrenden Trecker auf. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Auch der Fahrer des Lkw wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bundesstraße wurde zur Unfallaufnahme und den anschließenden Bergungsmaßnahmen bis zum Abend gesperrt.