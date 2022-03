Tot ziens in der Grafschaft

Alles hat seine Zeit, und so steht jetzt mein Abschied bei den GN unmittelbar bevor. Zum letzten Mal wünsche ich Ihnen von dieser Stelle einen guten Morgen, denn am Monatsende wechsle ich vom Erwerbs- ins Rentnerleben. Mal schauen, wie ich mit dem Ruhestand klarkomme. Ich habe gehörigen Respekt davor und hoffe mal, dass auch diesem neuen Anfang noch ein Zauber inne wohnt.

37 Jahre und vier Monate habe ich für diese Zeitung gearbeitet. Es war eine spannende, erfahrungsreiche Zeit, in der ich diesen Landstrich ganz im Westen kennenlernte. An meinen ersten Wochenendtermin an einem verschneiten Sonntag im Dezember 1984 kann ich mich noch gut erinnern: Das ums Überleben kämpfende Schüttorfer Krankenhaus Annaheim hatte zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Ich traf mich dort mit Stadtdirektor Wegner zum Pressegespräch. Und einer meiner ersten Artikel für die GN handelte von einer Gruppe Vietnamesen, die wegen fehlender Sichtvermerke in ihren Pässen nicht die Grenze passieren konnte und in Bad Bentheim festsaß.

Grenzlage bedeutete damals noch Randlage. Das war auch wirtschaftlich zu spüren. Aber die Grafschafter haben mit beeindruckender Tatkraft dagegen gehalten. Das war vor allem nötig, als in der Textilindustrie nach und nach die Lichter ausgingen.

Diese Grenzregion ist meine Heimat geworden. Meine Kinder leben hier, ich habe hier Freunde und viele tolle Menschen kennengelernt. Deswegen sage ich gerne: auf Wiedersehen und tot ziens in der lebenswerten Grafschaft.