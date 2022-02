Tödlicher Streit um Hund: Bewährungsstrafen rechtskräftig

Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Verurteilten in dem tödlichen Streit um einen Hundeverkauf als unbegründet verworfen. Das Landgericht Lüneburg hatte einen jungen Mann und seine Eltern am 30. Juni vergangenen Jahres wegen Körperverletzung mit Todesfolge bzw. gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt, nachdem ein Streit über die Rückabwicklung eines Kaufvertrages über einen Hund eskaliert war. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig, teilte das Gericht am Donnerstag in der Hansestadt mit.

Im Rahmen der Auseinandersetzung Ende Oktober 2017 in Wietze (Kreis Celle) hatte zunächst die verurteilte Mutter die Hundeleine wie eine Peitsche eingesetzt, ihr Sohn dann dem Vater der Käuferin einen Faustschlag gegen die Schläfe verpasst. Weitere Schläge durch den Sohn und den Vater folgten. Der Attackierte starb rund 21 Monate nach der Auseinandersetzung an deren Folgen.