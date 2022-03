In Hasbergen (Landkreis Osnabrück) ist ein Mensch bei einem Autounfall ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Zwei Autos waren am Montagmorgen frontal zusammengestoßen. Was zu der Kollision führte, war nach ersten Polizeiangaben noch unklar. Nähere Angaben zum Unfallhergang und zu den Opfern lagen zunächst nicht vor.