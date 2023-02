Vor ein paar Tagen stieß ich auf „Twitter“ unvermittelt auf die Frage, ob der Kinderreim „Fang mich doch, du Eierloch“ ein lokales Phänomen im Sauerland sei. Nun, eines kann ich sagen, die Verbreitung dieses Verses mit extremer Ohrwurm-Gefahr reicht bis in die Grafschaft – aber auch nicht viel weiter nördlicher. Wie bisweilen in dieser Rubrik schon erwähnt, bin ich ja nun in Papenburg im Emsland aufgewachsen. Und dieses „Eierloch“ ist mir dort nie zu Ohren gekommen. Weder zu meiner eigenen Kindergarten- und Grundschulzeit (an die ich mich eher schwach erinnere), noch hörte ich später von meinen beiden jüngeren Geschwistern diesen nervtötenden Reim. Und in Nordhorn? Hier ging mein Nachwuchs gefühlt keine drei Wochen in den Kindergarten, als es zum ersten Mal die Aufforderung mitbrachte: „Fang mich doch, du Eierloch.“ Eierloch. Was ein Quatsch.

Wie weit der Ausspruch reicht? Keine Ahnung. Ich weiß nur: Tot zu kriegen ist er in der Grafschaft nicht. Zweifel? Verbringen Sie einfach mal ein paar Minuten auf dem Spielplatz.