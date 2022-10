Aktuell habe ich gut reden: Nach einer desaströsen Saison 2021/22 punkte ich im laufenden betriebsinternen Bundesliga-Tippspiel seit Wochen deutlich zweistellig und visiere die „Top 5“ an. Klar konzentriere ich mich ausschließlich auf die eigene Leistung (wie es Trainer gerne fordern), weise aber dennoch darauf hin, dass ein geschätzter Kollege aus der Lokalredaktion gerade weit abgeschlagen 15 Plätze hinter mir liegt.

Von bislang 100 Fußballspielen in der 1. Liga habe ich bei neun das Ergebnis exakt vorausgesagt – ein „Okay-Wert“, würde ich sagen. Und damit komme ich zum eigentlichen Thema: den Tipp-Leistungen unserer lokalen Fußball-Prominenz, die Woche für Woche auf Bitten der Sportredaktion den Ausgang der Spiele von Bayern, Dortmund und Co. voraussagt. Da haben es die befragten Trainer zuletzt geschafft, an sieben Spieltagen in Folge nicht ein Ergebnis richtig zu tippen. Der Neuenhauser Coach Peter Oldekamp hatte am 20. August beim 2:1 von Mainz 05 in Augsburg zuletzt komplett richtig gelegen, ehe der Brandlechter Gerd Heuermann am vergangenen Wochenende beim letzten Spiel zwischen Hertha und Schalke das 2:1 korrekt voraussagte. Da ist bei den Grafschafter Experten noch viel Luft nach oben – während es für mich sicher bald wieder steil bergab geht. Das kenne ich schon.