Tischler: Exakt, wenn es um Holz geht

Im Tischlerhandwerk sind Millimeterarbeit und absolute Genauigkeit gefragt. Um exakte Präzisionsarbeit geht es, wenn Tischler mit der Hand Schlitze, Löcher oder Vertiefungen ausstemmen. Millimetergenau müssen die Teile dann zusammenpassen. Insofern scheidet der Beruf schon mal für jene Anwärter aus, die mehr ihrem Augenmaß vertrauen als solidem Messwerkzeug.

Tischler setzen alle Kundenwünsche um, die sich um Holz drehen: Sie fertigen beispielsweise passgenaue Treppen, Türen, Einbauschränke, Betten, Tische und Sonderanfertigungen wie Truhen oder Sekretäre an. Mitunter haben Tischler auch mit älteren Möbelstücken zu tun, die sie reparieren oder denen sie durch eine Aufarbeitung zu neuem Glanz verhelfen.

Bevor sie ans Werk gehen, beraten sie ihre Kunden, zeigen verschiedene Möglichkeiten auf und erklären ihnen schließlich, wie sie das instand gesetzte oder neue Möbelstück am besten pflegen können. Außerdem klären sie mit dem Kunden, welches Holz mit welcher Maserung und in welcher Farbe verwendet werden soll. Denn mit der richtigen Materialauswahl währt die Freude an dem jeweiligen Stück am längsten. Infrage kommen etwa Massivholz, Sperrholz und Spanplatten.

Ist all das geklärt, fertigen Tischler mithilfe von Computer Aided Design (CAD) und branchenspezifischer Software Entwürfe und Modelle an. Wie auch in anderen Handwerkssparten kamen im Tischlergewerbe in den vergangenen Jahren immer mehr computergestützte Verfahrenstechniken, zum Beispiel in Form von CNC-Maschinen, zum Einsatz.

Holz abhobeln, zuschneiden – all das geschieht oft mithilfe elektrischer, computergesteuerter Maschinen. Danach folgt die Endbehandlung. Neben handwerklichem Geschick verlangt der Beruf also auch technisches Verständnis ab. Der Einsatz moderner Technologien erstreckt sich bei größeren Fertigungsbetrieben praktisch über die gesamte Bandbreite der Tätigkeiten der Tischlerarbeiten von Fräse- über Sägearbeiten bis hin zu Maßnahmen im Bereich der Oberflächenbehandlung wie dem Lackieren von Holzwerkstücken.

Tischlerbetriebe bilden gern aus, auch weil sie gute Fachkräfte immer brauchen. Wer geeignet ist und etwas lernen möchte, der schafft auch gut die dreijährige Berufsausbildung. Diese findet im dualen System statt - das heißt im Meisterbetrieb und in der Berufsschule.

In vielen Tischlerinnungen in Niedersachsen beginnt die Ausbildung mit einem Berufsfachschuljahr an der Berufsschule. Das Jahr dient der theoretischen und praktischen Grundausbildung. Es wird in der Regel als 1. Lehrjahr angerechnet.

Vorab empfiehlt es sich, ein Praktikum in einer Werkstatt zu absolvieren. So stellt man schnell fest, ob Erwartungen und Realität übereinstimmen.

Die praktische Ausbildung im Betrieb steht im Mittelpunkt. Sie wird ergänzt durch den Berufsschulunterricht. Im Unterricht lernt der Azubi die Materialien, Arbeitsverfahren, Technologien und handwerklichen Konstruktionen noch besser kennen. Hier wird auch das Lesen und Erstellen von Skizzen und Zeichnungen, sowie das notwendige mathematische Rüstzeug vermittelt.

Ergänzt wird die betriebliche Ausbildung im Meisterbetrieb auch durch überbetriebliche Lehrgänge. Sie werden in speziellen Einrichtungen angeboten. Dabei vermitteln Ausbilder die notwendigen Grundlagenfertigkeiten ebenso wie den sicheren Umgang mit Maschinen und die Veredelung von Oberflächen.