Tierischer Raubzug

Früher Samstagnachmittag, der Hund döst friedlich auf dem Sofa. Ab und zu hebt er ein Augenlid – man will ja nichts verpassen. Tatsächlich, es tut sich was: Mit federndem Gang tänzelt die Katze ins Zimmer, stoppt unvermittelt mitten im Raum und nimmt Witterung zur angebrochenen Packung Salzstangen auf dem Sofatisch auf; verfolgt von plötzlich gar nicht mehr müden Hundeaugen.

Mit einem geschmeidigen Sprung erobert die Katze den Tisch und beginnt ihren Raubzug. Eine Tatze angelt nach der Packung, zieht sie zum Tischrand und schubst sie geschickt über die Kante. Beim Begutachten der Beute stößt sie an ihre Grenzen: Eine Verschlussklammer lässt zwar den verlockenden Gebäckgeruch nach außen, verhindert aber den erfolgreichen Abschluss des Diebstahls.

Ein langer Katzenblick in Richtung Sofa fordert den Hund zur Komplizenschaft auf. Erfolgreich. Der Hund gleitet vom Sofa und macht sich mit Pfoten und Zähnen an der Verpackung zu schaffen. Die beiden wirken wie ein eingespieltes Team. Sie sind so gebannt von ihrem Coup, dass sie den herbeieilenden Menschen völlig ausblenden – ein Fehler. Mit sicherem Griff wird das Diebesgut unter den enttäuschten Blicken der Vierbeiner konfisziert.

Der Schlag gegen die organisierte Kriminalität in den eigenen vier Wänden kam gerade noch rechtzeitig – wir müssen wohl dringend unser Präventionskonzept verbessern.