Tierisch destruktiv

Vor einer Quarantäne ist ja derzeit niemand wirklich sicher. Wenn man anderen Menschen in so einer Phase helfen kann, versuche ich das gerne. Meine Frau und ich haben uns kürzlich angeboten, die Dackel-Dame einer geschätzten Kollegin auszuführen, die sich über die Unterstützung sehr gefreut hat. Bei der Hündin hingegen war das scheinbar nicht so ganz der Fall. Obwohl mir angekündigt worden ist, dass sie manchmal die Lust im Weitergehen verlässt, half nach einer Weile auch kein gutes Zureden mehr. Dackel-Dame Frieda fiel zunehmend durch eher destruktives Verhalten auf, indem sie sich mehrere Male auf die Seite legte, um ihre Lustlosigkeit zu demonstrieren – oder vielleicht auch, um uns zu verhöhnen, wer weiß das schon. Nachdem mehrere Versuche fehlgeschlagen waren, sie zum Weiterlaufen zu bewegen, blieb nichts anderes übrig, als sie zum Haus zurückzutragen. Die erhobene Position genoss sie dabei sichtlich. Fröhlicher habe ich sie während des ganzen Spaziergangs nicht erlebt. Und als am heimischen Napf das Futter lockte, hat sich Frieda nicht einmal umgedreht, bevor sie im Haus verschwand. Da sag noch einer, Tiere seien dankbare Wesen.