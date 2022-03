Tierhalter: 33 Euro Zuschuss für jedes Schaf und jede Ziege

Das Land Niedersachsen unterstützt Schaf- und Ziegenhalter mit einem neuen Förderprogramm mit jährlich 33 Euro pro Tier. Die Halter können sich laut Mitteilung des niedersächsischen Umweltministeriums vom 1. April an um die Förderung für bis zu 200 Tiere bewerben. Grund für die Förderung ist unter anderem die schlechte finanzielle Situation der Tierhalter.

„Nachhaltiges Weidemanagement leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Wenn Schafe und Ziegen auf Moorweiden gehalten würden, sei das gut für Pflege und Erhalt der Flächen.

Gefördert werden Tiere, die am 3. Januar älter als neun Monate waren und die mindestens 120 Tage Zugang zu Weideflächen haben. Anders als im Vorjahr können in diesem Jahr auch Betriebe aus anderen Bundesländern gefördert werden, wenn Sie ihre Tiere auf Wiesen in Niedersachsen halten.

Das Förderprogramm wurde im vergangenen Jahr erstmals aufgelegt, die Prämie ist als Übergangslösung bis zur Einführung einer bundesweiten Förderung für die Weidetierhaltung ab 2023 geplant. Die Tierhalter hatten in der Vergangenheit immer wieder auf ihre schlechte finanzielle Situation aufmerksam gemacht.