Teure Pflicht

Liebe Eltern,

kaum zu glauben, aber in der kommenden Woche beginnt die Schule schon wieder. Die sechs Wochen Ferien, die mir ehrlich gesagt auch manchmal wirklich lang vorkamen, sind dann irgendwie doch schnell vorbei. Das heißt für mich: jetzt bald die letzten Materialien für die Schule der großen Tochter besorgen.

Und das geht ganz schön ins Geld. Einige Bücher können wir von der Schule ausleihen. Das sind dann nur 30 Euro statt rund 75 Euro für die Bücher der dritten Klasse. Dazu kommen noch die Übungshefte, Mappen, Stifte und und und. Beim Schulstart müssen die Eltern noch tiefer in die Tasche greifen - der Tornister allein ist ja eine große Anschaffung.

Für Familien, bei denen es finanziell eng ist (und es werden in den Zeiten von überall gestiegenen Preisen immer mehr), kann das ein echtes Problem sein. Hier will zum Beispiel die Diakonie in der Grafschaft Bentheim helfen. Sie geben Tipps, wo die Familien finanzielle Unterstützung bekommen können und welche Anträge wo eingereicht werden müssen. Mehr dazu lest ihr hier.

In diesem Sinne wünsche ich einen hoffentlich entspannten Start ins neue Schuljahr!

P.S.: Seid ihr mit euren Kindern viel mit dem Fahrrad unterwegs? Meine Kollegen Vivienne Kraus und Marcel Brandt haben eine Serie gestartet, in der sie - und weitere GN-Reporter - sich mit den schlechtesten und besten Strecken in der Grafschaft beschäftigen. Über die sozialen Medien gab es viele Hinweise von Nutzern - wenn ihr auch auf eine Strecke aufmerksam machen wollt, wendet euch gern an mich: c.ernst@gn-online.de.

Streit wegen Plastik-Rasen

Von Sebastian Hamel

In Nordhorn ist es zu einem kuriosen Streitfall gekommen. Hauptperson in der Geschichte ist der Unternehmer Jürgen Schlangen. Dieser hat Ärger mit der Stadt Nordhorn. Was ist da passiert?

Auslöser des Streits ist der Kunstrasen, den Jürgen Schlangen auf dem Freigelände seiner Firma im Nordhorner Ortsteil Klausheide verlegt hat. Schon vor sieben Jahren schuf er die Plastik-Grasfläche. Zuvor hatte er es zwei Mal mit echtem Rasen versucht, doch der war immer wieder kaputtgegangen. Nun hat Jürgen Schlangen Post von der Stadt Nordhorn bekommen – mit der Aufforderung, den Kunstrasen zu entfernen.

Jürgen Schlangen streitet sich wegen der Kunstrasenfläche mit der Stadt Nordhorn. Foto: Hille

Die Begründung: Laut niedersächsischer Bauordnung ist vorgeschrieben, dass die Bereiche eines Grundstücks, die nicht bebaut sind, Grünfläche bleiben müssen. Zwar ist der Kunstrasen eine grüne Fläche – aber eben nicht im Sinne des Gesetzes. Demnach muss es sich dabei um natürliche oder um eine angelegte, mit Pflanzen bewachsene Flächen handeln.

Jürgen Schlangen will das nicht hinnehmen. Er hat viel Geld ausgegeben für den Kunstrasen samt Rohrsystem, das für die Entwässerung sorgt. Doch auch ein Besuch vor Ort konnte die Verantwortlichen der Stadt Nordhorn nicht umstimmen. Es bleibt dabei: Der Kunstrasen muss weg! Jürgen Schlangen hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, um die Sache prüfen zu lassen – und will nun erst einmal abwarten, wie sich der Anwalt und die Stadt weiter äußern.

Der Fall erfuhr vergangene Woche viel Aufmerksamkeit, nachdem die GN darüber berichtet hatten. Die Meinungen waren geteilt, es gab sowohl Verständnis für den Unternehmer als auch für die Stadt.

Welcher Berg wächst von Tag zu Tag? – Der Müllberg!

Welches Tier hat das meiste Geld? – Das Sparschwein!

Welche Schrift muss vor allem der Briefträger lesen können? – Die Anschrift!

Wie heißt ein musikalischer Wurm? – Ohrwurm!

Wo wohnen Katzen? – Im Miezhaus!

Welche Uhr besitzt keinen Zeiger? – Die Sanduhr!

Kindertheater: Märchenwelt durcheinander gebracht

Das Thema der Zeitmaschine hat schon vielfach die Fantasie der Menschen entzündet. Eine Zeitmaschine steht auch im Mittelpunkt eines neuen Kindertheaterstückes der Theaterwerkstatt Nordhorn. Autorin Simone Engist erzählt dabei von Professor Peter Päng, Tom und Clara sowie den „Crazy Girls“, die überall ihr Unwesen treiben und es speziell auf Tom und Clara abgesehen haben.

Plötzlich wird die von Professor Päng gebaute Zeitmaschine in Gang gesetzt – mit dramatischen Folgen. Das Märchenreich wird durcheinandergebracht: Dornröschen will nicht einschlafen, Schneewittchen geht den Zwergen auf die Nerven, und die böse Königin will sie auf einmal nicht mehr vergiften. Tom und Clara haben also viel zu tun, das wieder in Ordnung zu bringen ...

Das Stück feiert am Samstag, 12. August, um 15 Uhr Premiere. Weitere Termine findet ihr im Veranstaltungskalender auf GN-Online.