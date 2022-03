Teuchert über Kind-Kritik: „Keine Wohlfühloase“ in Kabine

Angreifer Cedric Teuchert kann die Kritik von Mehrheitsgesellschafter Martin Kind an der Mannschaft von Hannover 96 nicht nachvollziehen. „Verstehen kann ich es nicht, ich bin jeden Tag in der Kabine und ich nehme es anders wahr“, sagte der 25-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde. „In der Mannschaft ist auf jeden Fall keine Wohlfühloase. Wir geben jeden Tag Gas, auch wenn es in den letzten zwei Wochen auf dem Platz nicht zu sehen war.“ Kind hatte nach der 0:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg von einer „Wohlfühlgesellschaft“ bei dem Fußball-Zweitligisten gesprochen.

Teuchert, der für den nächsten Gegner FC Schalke 04 insgesamt 15 Profi-Spiele absolviert hat, tritt mit den 96ern am Samstag (13.30 Uhr/ Sky) bei seinem Ex-Club in Gelsenkirchen an. „Am Samstag können wir bei einem sehr, sehr geilen Auswärtsspiel unser Gesicht zeigen“, sagte er. „Jeder erwartet, dass Schalke deutlich gewinnt. Wir haben gezeigt, wenn es gegen die großen Gegner geht, dass wir unser Veto da einlegen können“, sagte Teuchert.

Inklusive der 0:4-Niederlage im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig hat Hannover nun drei Spiele nacheinander verloren. „Vielleicht hat es einen Knacks gegeben. Es war eine einmalige Chance, noch weiter Geschichte zu schreiben. Das darf uns aber nicht beeinflussen im Liga-Alltag, wenn wir gegen eine Weltklasse-Mannschaft verlieren“, sagte Teuchert.