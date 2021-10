Terminterminierungstermine im Möbelhaus

Hätte mir vorab jemand gesagt, welch ein Abenteuer der Kauf einer Einbauküche werden kann, hätte ich wohl einfach eine Feuerstelle in die Wohnung gezimmert. Die Verständigung mit einem schwedischen Möbelhaus gestaltete sich – vorsichtig formuliert – kompliziert. Vor allem die Absprache eines Montagetermins entwickelte sich beinahe zur unlösbaren Aufgabe.

Gedächtnisprotokoll: Während der Autofahrt klingelt das Handy. „Können Sie mich zurückrufen, ich fahre gerade Auto?“ Die Stimme entgegnet: „Nein, da bin ich im nächsten Termin. Ich wollte nur einen Termin absprechen, an dem wir einen Montagetermin vereinbaren“. Am anschließend festgelegten Terminierungstermin bleibt der angekündigte Anruf allerdings aus.

Einige reaktionslose Tage und eine unbeantwortete Mail später entscheide ich mich, persönlich im Einrichtungshaus nachzufragen. Laut Mitarbeiterin vor Ort hatte ihre Kollegin noch am Vortag versucht zurückzurufen, mich aber nicht erreicht. Kein Wunder, denk ich, für gestern hatten wir ja auch keinen Termin terminiert.

Persönlich ist die Gesuchte aber auch nicht zugegen: „Meine Kollegin ist gerade in einem Termin, da müssten wir einen Termin vereinbaren, an dem man Sie anruft.“ Zur Erinnerung: um den Termin zu vereinbaren. Die Mitarbeiterin schaut in den Kalender: „Diese Woche wird schwierig. Nächste Woche ist auch eng. Wie wäre übernächste Woche?“ Beim Anblick meiner weit aufgerissenen Augen rudert Sie jedoch zurück: „Ah, ich seh‘ gerade ... passt es Ihnen auch morgen früh?“