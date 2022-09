Tante mit Geschäftszeiten

Mein Handy klingelt. Das Gedudel reißt mich aus dem Schlaf. Samstagmorgen, 7 Uhr. Ist etwas passiert? Leicht geschockt und noch ziemlich schlaftrunken greife ich zu meinem Telefon.

Nur knapp habe ich den Anruf meiner Schwester verpasst. Ein Videoanruf. Beruhigt lasse ich meinen Kopf zurück auf die weichen Kissen sinken. Ich weiß, was das bedeutet: Meine Nichte ist wach und möchte mit ihrer Tante über die Fernwarte spielen. Das letzte Mal packte sie mich – also eher das Handy meiner Schwester – freudestrahlend immer wieder in den Backofen ihrer Spielküche.

Ich lege das Handy also wieder beiseite. Mich so zu wecken! Am Wochenende! Bei nächster Gelegenheit werde ich meine Schwester mal über die Geschäftszeiten der Tante aufklären! Diese beginnen an einem Samstag definitiv nicht vor 9 Uhr und auch nicht vor dem ersten Kaffee. Als ich dann den nächsten Anruf entgegennehme, 9.30 Uhr am selben Tag, ist mein Ärger auch schon verflogen, als ich das niedliche Gesicht meiner Nichte sehe. Gut gespielt, Schwesterherz.

Ein Ass im Ärmel habe ich aber auch noch. Schließlich habe ich die Geschäftszeiten nun schwarz auf weiß veröffentlicht. Sie sind übrigens bindend für alle Nichten und Neffen – und vor allem für deren Eltern.