Tanne im Weg

Noch ein paar Tage, dann fliegt die geschmückte Tanne wieder aus dem Wohnzimmer, die Weihnachtszeit ist spätestens mit diesem Akt beendet. Unseren Baum haben wir wie immer von einem Anbieter im Ort geholt, und wie immer hat dies einige Zeit in Anspruch genommen. Das Exemplar war zwar schnell gefunden, die Zeit am Glühweinstand zog sich halt dahin.

Seit vielen Jahren verabreden mir uns mit Freunden regelmäßig beim Baumhändler unseres Vertrauens – und wenn dieser Termin nicht Jahr für Jahr so schön wäre, hätte ich in diesem Winter das Weihnachtsbaum-Thema sogar früh abhaken können. Es muss noch im November gewesen sein, als mir abends auf dem Weg in die Stadt in Bahnhofsnähe zu Fuß drei jugendliche Niederländer entgegenkamen, die – sagen wir mal – schon ganz lustig unterwegs waren und zu ihrem großen Vergnügen eine stattliche Tanne geschultert hatten. Der Baum hat seit diesem Abend wahrscheinlich in der vorweihnachtlichen Dekoration des Nordhorner Weihnachtsmarkts gefehlt. Zumindest lag mutmaßlich genau dieser Baum mitten auf der Straße, als ich ein paar Stunden später nach Hause radelte. Den ersten Gedanken, ihn einfach mitzunehmen, verfolgte ich allerdings nicht weiter. Meine Motivation reichte zu später Stunde gerade noch dazu, das Verkehrshindernis zu beseitigen.