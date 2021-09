Taktisch wählen

Nach der Kommunalwahl ist vor der Bundestagswahl. Während immer mehr Menschen von der Möglichkeit Gebrauch machen, bequem von zu Hause aus per Briefwahl ihre Stimme abzugeben, hat der klassische Gang zum Wahllokal am Sonntag immer noch etwas für sich. Mich freut und amüsiert es gleichermaßen, wie viele – vor allem ältere – Grafschafter ihre Stimmabgabe noch als Ereignis zelebrieren: Die Sonntagskleidung wird da nicht nur zum Kirchgang angezogen, sondern auch, weil das Fest der freien, demokratischen Wahl mit Blick auf den Rest der Welt keine Selbstverständlichkeit ist.

Während der Begriff des „taktischen Wählens“ zumeist so verwendet wird, dass am Ende bestimmte Stimmanteile zu bestimmten Koalitionsmöglichkeiten führen können, definiere ich für mich persönlich den Begriff etwas anders – nämlich anhand der Uhrzeit. An den Grafschafter Wahllokalen zeigte sich jüngst wieder meine Vermutung: Während zu „krummen“ Uhrzeiten wie 9.23 Uhr oder 15.47 Uhr nur wenige Menschen die Urnen aufsuchen, strömt das Wahlvolk besonders zur vollen oder halben Stunde in die Lokale, „weil man sich das so gut merken kann.“ Taktisch klug ist das nicht: Weil dann jeder wählen will, steht man häufig aufgrund des Andrangs länger an.

Noch habe ich nicht die taktisch perfekte Urzeit für den zeitsparendsten Wahlgang gefunden. Ich vermute sie irgendwo zwischen 12.17 Uhr und 13.52 Uhr. Mir bleiben hoffentlich noch viele Wahlen für weitere Testläufe.