Tag am Meer oder im Tal der Traurigkeit

Für einen Tag ans Meer, die Füße in den Sand stecken, die salzige Luft schmecken und den Blick in die Ferne schweifen lassen. Was sich wie der Inhalt eines 00er-Jahre-Popsongs liest, klang nach einer guten Tagesbeschäftigung für das Pfingstwochenende. Also ein paar Snacks in die Kühltasche geschmissen und ab an die deutsche Nordseeküste gejuckelt. Dass die sommerliche Sonne auf der Fahrt gen Norden im Rückspiegel verharrte, während dunkle Wolken näher kamen, sollte eine erste Warnung vor dem Tal der Traurigkeit sein, auf das wir zusteuerten. Verstanden haben wir sie da jedoch noch nicht.

Wo daheim wärmende Sonnenstrahlen noch zum Tragen einer kurzen Hose einluden, brauchte es auf einmal eine Winterjacke gegen die Kälte. Am Strand: Ebbe, grauer Himmel, eisiger Wind und vor allem Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs. „Thorben, das ist zum Sitzen und kein Spielzeug“, sagt ein Vater resignierend. Thorben zieht weiter an dem aufblasbaren Sessel, während er um den Vater herumwirbelt. „Thorben, hör jetzt auf damit.“ Doch Thorben hört nicht auf. Ein Bild, dass sich nicht nur einmal wiederholt. Erschöpfte Eltern, weinende Kinder und schlechtes Wetter – hier hat wirklich niemand Spaß.

Noch auf dem Weg zum Auto verhallen die „Mama! Mama! Mama! Mama!“-Rufe eines Sohnes in der Luft, während die Mutter mit totem Blick ins Leere starrt. Mir wird klar: Die Fotos meiner Eltern vom Strandurlaub in meiner Kindheit werde ich nun mit anderen Augen sehen.