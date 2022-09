Das Internet bietet viele praktische Hilfsmittel und hat auf fast jede Frage die richtige Antwort. Vor allem Seiten, die eine Vielzahl von Synonymen vorschlagen, benutze ich bei der Arbeit gerne hin und wieder. Nur sind die Antworten eben leider nicht immer so ganz richtig. So wollte ich heute auf besagter Synonym-Website überprüfen, ob das Wort „Milchvieh“ ein adäquater Ersatz für „Kuh“ ist, oder ob das Wort möglicherweise negativ konnotiert ist und so nicht die eigentlich beabsichtigte Bedeutung trifft. Also gab ich in die Suche „Synonym für Kuh“ ein und erhielt prompt die Antwort: „Schwein“. Das war zwar nicht die Antwort, nach der ich suchte und definitiv falsch, sorgte im Büro aber dennoch kurz für Erheiterung.

Allerdings war das nicht die einzige Situation, in der die Seite nicht ganz die passende Antwort hatte - wenn auch bisher die lustigste. So wurde mir neulich als Alternative für „etwas anbieten“ die Formulierung „sich aufdrängen“ vorgeschlagen und statt des Wortes „spielen“ bekam ich „fingern“ und „beenden“ angeboten.