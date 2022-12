Der Schatz aus der Milchkanne

Eine Tradition zum Jahreswechsel, die ich sehr schätze, ist das Neujahrskuchenbacken. Daran gefällt mir besonders, dass ich es nicht selbst erledigen muss. Ich lasse backen. Auch das hat eine gewisse Tradition. Diesen Job übernimmt in unserer Familie mein Vater. Am Mittwoch haben wir Kinder ihn besucht.

Seinen eigenen Vorrat an Neujahrskuchen lagert mein Vater in einer alten, kunstvoll bemalten Milchkanne, die das ganze Jahr über in der Kökken steht, wie das Esszimmer hier heißt, und ihren rein dekorativen Zweck nur zum Jahreswechsel gegen einen echten Nutzen tauscht. Natürlich haben wir direkt nach unserer Ankunft eine erste Kostprobe entnommen. Qualitätskontrolle.

Die Herausforderung hier besteht vor allem darin, den Deckel von der Milchkanne zu ziehen. Er sitzt – auch das war immer schon so – recht stramm. Als ich noch etwas kleiner war, waren die Neujahrskuchen hier vor mir sicher. Mit Mitte 40 habe ich den Dreh endlich raus und könnte heimlich ein paar Röllchen stibitzen.

Kurz bevor wir am Mittwoch wieder gegangen sind, hat mein Vater uns noch eine große, prall gefüllte Tupperdose in die Hand gedrückt. Verbunden mit der Aufforderung, nicht gleich das ganze Auto vollzukrümeln. Das ist heutzutage die große Herausforderung: Wie schaffen wir es, dass die Neujahrskuchen ihrem Namen gerecht werden – und das neue Jahr erleben? Wenigstens den ersten Tag?

Kommt gleich mit auf die Liste der guten Vorsätze – aber erst für 2024.