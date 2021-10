Sturmfeste Männer

Es ist ein aussichtsloses Unterfangen, dem sich zwei Männer am Donnerstag in Bad Bentheim stellen. Während Sturmtief Ignatz mit kräftigen Böen über sie und die gesamte Grafschaft hinwegzieht, werfen die Männer ihre Laubbläser an. Ich beobachte die Herren aus dem winddichten Auto und frage mich: Weht Ignatz nicht schon zu genüge? Müssen die Zweitakt-Bläser da noch nachhelfen? Müssen sie!

Denn der Herbststurm lässt das Laub der Bäume unkontrolliert auf den Gehweg fallen. Und das geht ja so nicht! Kaum sind die Blätter sanft auf den Pflastersteinen gelandet, da werden sie mit PS-Stärke in das nächste Beet gepustet. Dann kommt schon die nächste Windböe und trägt die Blätter zurück auf den Weg. Wieder und wieder rücken die Herren mit dem Laubbläser an, um den Weg freizuhalten – ein aussichtsloses Unterfangen…