Sturmfest und erdverwachsen? Wir sehen, da ist was dran

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben im vergangenen Jahr mit einer großen Serie unter die Lupe genommen, wie es der Grafschaft in den 75 Jahren seit der Gründung Niedersachsens ergangen ist. Ich gebe zu, dieses von meinem inzwischen ins Rentnerdasein gewechselten Kollegen Thomas Kriegisch im Spätsommer 2021 angestoßene Projekt löste bei mir zunächst keine große Begeisterung aus. Doch dann belehrten mich unsere Autoren in der GN-Redaktion eines Besseren. Ideenreich und kreativ haben sie mit ihren Beiträgen gezeigt, dass das große Flächenland, zu dem wir gehören, uns näher ist, als es die geographische Entfernung zwischen Nordhorn und Hannover vermuten lässt.

Mir fällt das Lied der Niedersachsen ein

Ja, die Grafschaft, dieser kleine Landkreis „tief im Westen“, hat von seinem Bundesland profitiert; umgekehrt genauso, um das in aller Bescheidenheit festzuhalten! Ich staune noch heute, wie facettenreich, überraschend und lesenswert viele Artikel sind, vor allem, weil sie in erster Linie mit Menschen zu tun haben. So reifte rasch die Erkenntnis: Zwischen Nordhorn und Hannover überbrückt doch eine Identität alle regionalen Eigen- und Besonderheiten „von der Weser bis zur Elbe, von dem Harz bis an das Meer“, wie es im Lied der Niedersachsen heißt.

Rettungskräfte bestehen die Probe

Nun, in den vergangenen Tagen haben drei ziemlich wilde Damen uns Grafschafter (und Niedersachsen) dann aber mal so richtig auf die Probe gestellt. Sind wir wirklich „sturmfest und erdverwachsen“, wie die Hymne poetisch raunt? Den Beweis erbrachten in den vergangenen Tagen alle Rettungs- und Einsatzkräfte, die Ylenia, Zeynep und Antonia in der Dunkelheit trotzten, als diese Tiefdruckgebiete mit Sturm und Regen an den Häusern rüttelten. Vorneweg die Grafschafter Feuerwehren! Die Frauen und Männer in der blauen Uniform haben erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welchen großen Wert sie für das Gemeinwesen haben. Im Ehrenamt, wohlgemerkt.

Unterwegs an stürmischen Tagen: GN-Reporter Henrik Hille (rechts) befragt Feuerwehrsprecher Marcus Franke zum Einsatzstand.

Es ging doch nicht um Gelbe Säcke!

Mich haben einige unglückliche Kommentare auf Internet-Plattformen wie GN-Online geärgert, die sich an geplatzten gelben Säcken abarbeiteten, während anderswo in der Grafschaft Bäume auf Hausdächer stürzten und mancher Kraftfahrer nur mit Glück schweren Unfallfolgen entging. Umso passender fand ich zwei kurze, aber treffende Reaktionen, die nach dem großen Aufräumen zu lesen waren: Der eine lautete „Dankeschön!“, der andere „Dankeschön an alle!“ So mag der erste höheren Mächten gegolten haben, weil Menschen nicht zu Schaden kamen. Der zweite aber galt ganz sicher den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und der Polizei.

Sturmnachrichten beinahe im Minutentakt

Wenn Sie erlauben, liebe Leserinnen und Leser, schließe ich mich an, nämlich mit einem Lob für die schnelle, genaue und phasenweise kraftraubende Arbeit durch meine Kolleginnen und Kollegen in der GN-Redaktion. Unsere Newsticker (nachzulesen hier und hier) informierten über den Stand der Stürme beinahe minütlich, das war eine Herausforderung für das Team um Steffen Burkert, Laura Strempel, David Hausfeld, Jonas Schönrock und Andre Berends. Über das aktuelle Sturmgeschehen und seine Folgen – von abgedeckten Dächern bis zu vollgelaufenen Kellern – hielten Henrik Hille und mehrere freie Mitarbeiter inmitten des Sturmgeschehens die Grafschafter mit Nachrichten und Interviews auf dem Laufenden.

120.000 Zugriffe in wenigen Stunden auf GN-Online

Gut und richtig so. Insgesamt 120.000 Zugriffe verzeichnete GN-Online in wenigen Stunden allein mit diesen Live-Tickern: ein bis dahin noch nie erreichter Wert. Selbst nachts hielten sich die Grafschafter mit unseren Sturm-Nachrichten in nennenswerter Zahl auf dem Laufenden. Denen, die schlafen konnten, haben wir in der gedruckten Zeitung einen umfassenden Überblick geliefert. Wenn der eine oder die andere wegen der Auswirkungen der biestigen Tiefausläufer erstmals mit dem journalistischen Angebot der GN in Berührung gekommen ist, mag das für eine Bindung an das Medium sorgen. Ich habe nichts dagegen, weil wir auch als Begleiter im Alltag der Menschen eine Menge zu bieten haben – ob in digitaler Form oder auf Papier.

Mit 90 Jahren neugierig auf neue Nachrichten

Wie sehr sich beide Informationswelten inzwischen angenähert haben, wo sie indessen auch ihre Abgrenzung finden, will ich Ihnen am Ende meines heutigen Beitrages erzählen. Es rief ein Mann aus Nordhorn in der Redaktion an, stolze 90 Jahre alt und sehr am Leben interessiert. Dieser klassische Zeitungsleser hatte unser E-Paper ausprobiert, kam aber trotz allen Bemühens mit der papierlosen Zeitung nicht zurecht. Unser Newsletter-Sortiment hingegen, das neben der „Post vom Chefredakteur“ auch das tägliche „Guten Morgen“, die Tipps für die „Junge Familie“ oder die Kolumnen unserer Gastautoren „Zum Sonntag“ enthält, bot ihm „interessante Einblicke“, wie er sagte. Und, falls wir noch Fragen hätten, könnten wir ihn gerne per E-Mail erreichen. Sogar unter eigener Domain.

Da wir beim Stichwort sind: Ich freue mich über Ihre Reaktionen und Anregungen, ob elektronisch, handschriftlich oder am Telefon!