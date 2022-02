Stürmische Zeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eigentlich wollte ich Ihnen heute in aller Ruhe schildern, wie man eine Nachricht schreibt, warum wir uns mit dieser Frage zurzeit verstärkt befassen und wie uns ein Kollege aus dem Ruhrgebiet und eine junge Wissenschaftlerin aus Neuenhaus dabei wertvolle Denkanstöße geben. Aber das Thema muss warten, es wurde im wahrsten Sinne des Wortes vom Winde verweht. Das war mir spätestens klar, als ich diese Woche in der Mittagspause Blumentöpfe von der Terrasse holen und unser Trampolin mit dicken Tauen sichern musste, damit es nicht noch einmal bis in Nachbars Garten fliegt.

Unwetter sind für eine Lokalredaktion immer eine Herausforderung. Wenn es draußen stürmt, schüttet oder schneit, dann erwarten Sie, liebe Leserinnen und Leser, zurecht von uns, dass Sie umfassend und verlässlich informiert werden. Und das nicht nur am nächsten Tag in der Zeitung, sondern auch aktuell auf GN-Online (wie zum Beispiel in diesem Live-Ticker).

Darauf sind wir vorbereitet. Sowohl unsere Reporter als auch die Redakteure am Newsdesk, unserer Nachrichtenzentrale, haben einen Bereitschaftsdienst, der immer erreichbar ist und notfalls rund um die Uhr recherchiert und aktualisiert. In der Nacht zu Donnerstag haben einige von uns kaum ein Auge zugemacht. Und wir sind darauf eingestellt, dass das in der kommenden Nacht erneut so sein könnte.

In unserem Redaktionssystem haben wir übrigens Bausteine hinterlegt, die wir mit einem Klick unseren Berichten hinzufügen können – zum Beispiel einen aktuellen Niederschlagsradar fürs Grenzgebiet, eine Warnkarte mit farblich markierten Unwettergebieten, die digitale Bahnhofstafel mit allen Zugverbindungen (und -ausfällen) in Bad Bentheim oder eine interaktive Grafik zur Erläuterung der zwölf Windstärken. Wenn uns also ein Unwetter überrascht, können wir sehr schnell reagieren und Warnungen sofort an Sie weiterleiten. Auf GN-Online finden Sie – übrigens nicht nur bei Unwetter – hier alles zu Wetter und Klima im Überblick.

Auch mit solchen interaktiven Grafiken informieren wir in stürmischen Zeiten auf GN-Online.

Wann warnen?

Schwieriger ist es für uns, wenn eine Unwetterlage frühzeitig absehbar ist. Schwieriger deshalb, weil wir dann abwägen müssen, ab wann und in welcher Form wir berichten. Dabei stützen wir uns vor allem auf den Deutschen Wetterdienst (DWD). Der schickt uns automatisiert E-Mails, wenn außergewöhnliche Wetterlagen drohen. Diesen Informationen ist ein System hinterlegt aus ansteigenden Warnstufen, an denen wir uns in unserer Berichterstattung orientieren.

Das führt regelmäßig zu Kritik aus der Leserschaft. Die einen fordern, dass wir viel früher warnen sollten. Die anderen hingegen werfen uns Panikmache vor, weil wir zum Beispiel heftige Gewitter angekündigt hätten, obwohl bei ihnen in der Obergrafschaft durchgehend die Sonne scheine. Dass zeitgleich nördlich des Isterbergs die Welt untergeht, können sie ja nicht sehen. Das erfahren sie dann in den folgenden GN-Berichten.

Bei Warnungen für einen gesamten Landkreis, wie sie der Wetterdienst veröffentlicht, ist es wie mit den Vorhersagen in den vielen Wetter-Apps: 50 Prozent Regenwahrscheinlichkeit bedeuten eben auch, dass es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit trocken bleibt; oder dass es in der entsprechenden Stunde nur 30 Minuten lang regnet. Genauso bedeutet eine Unwetterwarnung für die Grafschaft Bentheim nicht zwingend, dass es auch tatsächlich ausnahmslos alle 981,79 Quadratkilometer dieses Landkreises trifft. Manchmal zieht es auch ganz knapp vorbei oder fällt weniger heftig aus als befürchtet.

© Burkert, Steffen Wann regnet‘s wo? Unser Niederschlagsradar fürs Grenzgebiet zeigt es auf GN-Online.de/Wetter stets aktuell an.

Sicherheit geht vor

Hat uns das Unwetter erreicht, sind vor allem unsere Reporter gefordert. Wichtig ist mir dann, dass sich die Kollegen nicht in Gefahr bringen. Gleichzeitig erwarten wir aber auch, dass sie sich ein Bild von der Lage machen und berichten. Sie müssen also raus in den Sturm oder auf glatte Straßen, begleiten die Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei, überprüfen Hinweise von Lesern – und geben all ihre Informationen weiter an die Kollegen in der Redaktion (oder im Homeoffice).

Die sitzen dort zwar sicher, warm und trocken, können dafür aber beim ständigen Aktualisieren der Live-Ticker, Texte, Bilder und Videos ziemlich ins Rotieren geraten. Ruhig bleiben, gründlich arbeiten, nicht ablenken lassen lautet dann die Devise. Was nicht immer leicht fällt, wenn gleichzeitig die Gedanken nach Hause wandern, wo das Trampolin vielleicht doch nicht ausreichend gesichert ist, die Blumentöpfe noch auf der Terrasse stehen (oder schon nicht mehr) und die Kinder noch mit dem Fahrrad unterwegs sein könnten…

Uns Redakteuren geht es da vermutlich nicht viel anders als Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Wir sind froh und erleichtert, wenn alles gutgegangen ist.

© Brandt, Marcel Kein Orkan, sondern eine Kettensäge hat diese Bäume am Kotthook in Nordhorn umstürzen lassen - was wiederum einen Sturm auslöste. Foto: Brandt

Sturm der Empörung

Ein Sturm ganz anderer Art zog bereits in der vergangenen Woche durch Nordhorn: ein Sturm der Empörung. Vor dem hatte uns der Deutsche Wetterdienst nicht gewarnt, er kam aus heiterem Himmel.

Der überraschende Kahlschlag am Kotthook in Nordhorn hatte ähnliche Folgen wie ein Unwetter – und damit meine ich nicht nur gekappte Bäume. Eine unklare Nachrichtenlage überprüfen, schnell erste gesicherte Informationen veröffentlichen, mit Reportern vor Ort die Lage in Augenschein nehmen, Ansprechpartner finden, Leseranfragen beantworten: Auch solch eine Meldung kann den Redaktionsalltag ganz schön durcheinanderwirbeln und Planungen hinwegfegen.

Wir haben innerhalb weniger Tage in vielen Artikeln und Videos über die Situation am Kotthook berichtet und werden das auch weiterhin tun. Falls Sie bei diesem Thema ein wenig den Überblick verloren haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung und hier einen Vorher-Nachher-Vergleich in Bildern.

Sie sehen, in der GN-Redaktion kann es manchmal ganz schön stürmisch zugehen. Aber das macht ja den Reiz unseres Berufs aus. Mal laues Lüftchen, mal Sturm im Wasserglas und manchmal ein echter Orkan: Die Folge ist immer ein Rauschen im (digitalen) Blätterwald.