Stürmische Böen an den Küsten - Schnee im Oberharz

An den Künsten Niedersachsens müssen sich die Menschen erneut auf stürmische Böen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte, können die Winde ab dem Nachmittag Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern erreichen (Windstärke acht). In der Nacht zum Mittwoch soll der Wind dann im Binnenland nachlassen.

Am Dienstag kann es regnen bei Höchstwerten von etwa acht Grad, im Oberharz bei etwa drei Grad. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Temperaturen im Oberharz dann um den Gefrierpunkt. Laut DWD kann es schneien. In den anderen Teilen Niedersachsens gibt es Schauer bei Tiefstwerten von eins bis vier Grad.

Am Mittwoch erwarten die Meteorologen einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Es bleibt demnach meist trocken bei milden zehn Grad, im Oberharz Höchstwerte von etwa fünf Grad.