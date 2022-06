Strategie im Alltag

„Ich weiß gar nicht wie das geht, mach du mal“ – Sätze wie diesen haben wir alle schon einmal gehört oder gar selber gesagt. Experten sprechen von Strategischer Inkompetenz, wenn jemand eine Aufgabe absichtlich schlecht erledigt oder vorgibt nicht zu wissen, was gefragt ist. Gerade bei unbeliebten alltäglichen Aufgaben wird dieses Prinzip oft angewendet, um sich vor Arbeit zu drücken. Der Ehemann, der angeblich nicht weiß, wie die Waschmaschine zu bedienen ist, oder die Tochter, die plötzlich vergessen hat, wie sie einen Arzttermin vereinbart – irgendwann haben wir uns doch alle schon einmal dumm gestellt. Als Teenager habe ich zum Beispiel so getan, als wüsste ich nicht, wie man den Rasen mäht. Das hat so gut funktioniert, dass ich bis heute noch nicht einmal den elterlichen Rasenmäher bedient habe. Vielleicht war das strategisch klug oder einfach Faulheit.